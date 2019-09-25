شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أكثر من مليون سيارة نيسان بسبب خلل خطير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتزم مجموعة نيسان لصناعة السيارات، سحب مليون و23 ألف سيارة من الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية، وفق ما أعلنت الثلاثاء الوكالة الأمريكية المكلفة بسلامة الطرقات. وبررت الوكالة الأمر عبر موقعها بأن بين عدة طرازات بيعت في 2018- 2019 “يمكن لخصائص العرض أن تظهر بشكل يمنع ظهور الصورة الخلفية”.

وأضافت أن “النظام يبقي على هذه الخصائص حين تقوم السيارة بالرجوع إلى الخلف، مما يزيد من خطر وقوع حادث”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات سحب سيارات نيسان في 21 أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن الوكالة الأمريكية. ويعد هذا الأمر ضربة جديدة لمجموعة نيسان التي تواجه مبيعاتها ومكاسبها نكسة في ظل تباطؤ يشهده السوق العالمي للسيارات، بما في ذلك في الولايات المتحدة، كما أنها تعاني من قلة تجديدها في الطرازات التي تنتجها.