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عدن - ياسمين التهامي - بالصورة..قيادي في الانتقالي يرمي علم الجنوب ويرفع مكانه علم الإمارات (شاهد)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ينزل علم الجنوب ويحط مكانه علم الإمارات ويلتقط صورة معه .

ونشر الناشطون صورة للمحامي يحيى غالب الشعيبي وهو يلتقط صورة بجانب علم الإمارات، فيما يرى في الصورة علم الجنوب مرمي على لوحة شمسية .

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ويعتقد الناشطون أن الصورة التقطت في منزل المحامي الشعيبي في الضالع .

وعرف المحامي يحيى الشعيبي نفسه بأنه من السياسيين الذين يدافعون على دولة الجنوب ويسعون في استعادتها، فيما بينت الصورة أن الشعيبي قد رمى بعلم الجنوب حتى يرفع علم الإمارات مكانه .

والشعيبي هو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لدولة الإمارات التي توفر مخصصات لكافة القيادات في المجلس الانتقالي .