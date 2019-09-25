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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : انقلاب عسكري جاري الآن على "عبد الملك الحوثي" ووكالة "سبوتنيك" تبث هذا الخبر قبل قليل .. ماذا يحدث

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 7 آخرون، يوم السبت، في اشتباكات بين عناصر من جماعة "الحوثي"، في محافظة إب وسط اليمن. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة إب لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات اندلعت بين مسلحين تابعين لـ "أنصار الله" في محيط الإستاد الرياضي بمدينة إب، أثناء احتفالية أقامتها الجماعة داخل الملعب بمناسبة الذكرى الخامسة لما تسميه الجماعة "ثورة 21 أيلول/سبتمبر"، في إشارة لسيطرة الجماعة على لعاصمة صنعاء ومناطق أخرى باليمن في 2014. Advertisements وأضاف المصدر أن الاشتباكات أوقعت 4 قتلى و 7 من الجرحى، مرجعا إياها لـ "خلافات بين عدد من المشرفين الحوثيين وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

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