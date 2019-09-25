شكرا لبحثكم عن خبر دولة اوربية تزيد المنح للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نائب الوزير وسكرتير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية لافينتا مجر، استعداد بلاده تلبية الطلب اليمني وزيادة عدد المنح الى 60 منحة دراسية سنوياً، بحلول نهاية العام الحالي، وتقديم المساعدة اللازمة لتأهيل الكادر الدبلوماسي اليمني في الأكاديمية الدبلوماسية المجرية اعتباراً من سبتمبر 2020م

جاء ذلك، خلال استقباله، السفير اليمني أحمد عبدالله ناجي اليوم ، والذي سلم أوراق اعتماده كقائم بالأعمال بالأصالة ورئيساً للبعثة الدبلوماسية اليمنية المعتمدة في المجر

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وأشاد السفير ناجي بالعلاقات التاريخية بين البلدين والدعم الذي تقدمه المجر لليمن في مختلف المجالات.

مُشيراً، إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وحرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سلمي؛ وتقديمها الكثير من التنازلات التي قابلها الانقلابيين بمزيد من التعنت وكان اخرها اتفاق استوكهولم الذي لم يحرز أي تقدم في تنفيذه حتى اليوم.

بدوره جدد نائب الوزير وسكرتير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية لافينتا مجر، التأكيد على حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين وتطلع المجر إلى تحقيق السلام في اليمن، والمساهمة في إعادة اعمار اليمن والاستمرار في تقديم المنح الدراسية