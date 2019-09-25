شكرا لبحثكم عن خبر غوتيريش: الامم المتحدة ملتزمة بأمن ووحدة وسلامة اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، على وقوف الأمم المتحدة الى جانب اليمن ودعم الحكومة الشرعية والالتزام بأمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

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وشدد على دعمه لجهود تحقيق السلام والتزام الأمم المتحدة التام بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

وبحث الجانبان اخر المستجدات في اليمن وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومسار السلام في اليمن وتبعات التمرد المسلح الذي شهدته بعض المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن مؤخرا من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وما تلاه من قصف إماراتي على قواتنا المسلحة.

وأكد الحضرمي على ضرورة إحراز تقدم ملموس في اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمني والإداري، منوها أن تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط في اي مشاورات سلام قادمة.