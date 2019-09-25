شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طفلين بماس كهربائي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي طفلين مساء الاثنين، حتفهم اثر ماس كهربائي في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقالتصادر محلية ان طفلين كانوا يلعبون بحارتهم وسط سوق البريقة قبل ان يتعرض لصعقة كهربائية اودت بحياتهم.

واضافوا: تم نقلهم الى مستشفى المصافي وهناك لفظوا انفاسهم الاخيرة.

واكد المواطنون محاولتهم لانقاذ الطفلين الا ان محاولتهم باءت بالفشل نتيجة قوة التيار الذي صعقهم.