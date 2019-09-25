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وفاة طفلين بماس كهربائي في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي طفلين مساء  الاثنين، حتفهم اثر ماس كهربائي في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.


وقالتصادر محلية ان طفلين كانوا يلعبون بحارتهم وسط سوق البريقة قبل ان يتعرض لصعقة كهربائية اودت بحياتهم.

واضافوا: تم نقلهم الى مستشفى المصافي وهناك لفظوا انفاسهم الاخيرة.

واكد المواطنون محاولتهم لانقاذ الطفلين الا ان محاولتهم باءت بالفشل نتيجة قوة التيار الذي صعقهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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