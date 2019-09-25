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عدن - ياسمين التهامي - بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو)

أحيت الفنانة بلقيس فتحي فقرتها الغنائية في بريدة بالقصيم، السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 89. وبدأت فقرتها بغناء النشيد الوطني السعودي مع الجمهور وأشعلت الأجواء فور صعودها للمسرح إلى نهاية الحفل، وقدمت مجموعة من أغانيها الخليجية المميزة وسط تفاعل كبير مع الجمهور. وحرصت بلقيس على توجيه التهنئة للجمهور باليوم الوطني وقالت إنه بينها وبين الجمهور بالسعودية خبيئة لا يعلمها إلا الله وتحبهم بدون أسباب إلى ان عاشت في السعودية منذ 3 سنوات، وطلبت من شركة روتانا في نهاية الحفل بتنظيم حفل آخر لها في القصيم بسبب سعادتها الكبيرة بهذا الحفل. Advertisements روتانا موسيقى✔@RotanaMousicaTV #بلقيس في حُب أهل المملكة:

بيني وبينهم خبيئة لا يعلمها إلا الله.. ورجالكم رجال.. ونسائكم من أجمل نساء الأرض #بلقيس_في_القصيم #اليوم_الوطني89 #اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة #بلقيس في حُب أهل المملكة:

بيني وبينهم خبيئة لا يعلمها إلا الله.. ورجالكم رجال.. ونسائكم من أجمل نساء الأرض #بلقيس_في_القصيم #اليوم_الوطني89 #اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/AUwleyow18 — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 22, 2019

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