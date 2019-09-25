شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا يعني حديث الجبير عن انسحاب الإمارات من اليمن واحتلال "الانتقالي" لمواقع الحكومة؟! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق مراقبون سياسيون، الثلاثاء، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والتي اتهم فيها المجلس باحتلال مواقع الحكومة الشرعية بعد انسحاب الإمارات من اليمن.

وقالوا وفقا لغرفة أخبار "المشهد الخليجي" بأن "حديث الجبير عن انسحاب الامارات من اليمن واستغلال الانتقالي لهذه الفرصة، والسيطرة على مؤسسات الدولة يعني ضمن ما يعني أن الخيار العسكري ضد الانتقالي ما يزال مفتوحا في حال أصر على مواصلة التمرد وحرف بوصلة الحرب ومحاكاة مليشيا الحوثي الانقلابية".

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وقبل قليل رد الانتقالي على اتهامات الجبير، وقال على لسان سالم ثابت، عضو هيئة الرئاسة، بأن "المجلس الإنتقالي طرف سياسي رئيسي ويحظى بتأييد شعبي كبير والإقليم والعالم يتعاطى مع هذه الحقيقة والمواقف الدبلوماسية في هذا الإتجاه واضحة".

وأضاف: "محاولة الإنكار أو محاولة إقحام الإمارات فيما يحدث كيد سياسي معروفة دوافعه أما قضية الجنوب ومطالب شعبه واقع قائم منذ ٩٤م ولم تصنعه الإمارات".