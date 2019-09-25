التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء سقطا بصعدة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أصدرت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ملحقا ببيان سابق أصدرته، الثلاثاء، أكدت فيه أن ميليشيات الحوثي أطلقت اليوم صاروخين باليستيين من صنعاء وسقطا في عمران وصعدة، وليس صاروخا واحدا.



بدوره، أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي باستمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية، والتي تهدد حياة مئات المدنيين.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المالكي قد صرح في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي أطلقت بعد ظهر الثلاثاء (24 سبتمبر 2019) صاروخاً باليستياً باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

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نص البيان

وجاء في بيان التحالف: "إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (24 سبتمبر 2019م) عن إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخ باليستي من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية، وسقوطه بمحافظة (صعدة)، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م) صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".