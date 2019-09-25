شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السعودية تطلق البشرى الكبرى التي طال انتظارها بإعلان الغاء القرار السابق واعفاء اليمنيين وكل العاملين الاجانب من رسوم العمالة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة أعفت العاملين الأجانب بما فيهم اليمنيين في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد فرضت رسومًا على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين.

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وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.