شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السعودية تطلق البشرى الكبرى التي طال انتظارها بإعلان الغاء القرار السابق واعفاء اليمنيين وكل العاملين الاجانب من رسوم العمالة. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة أعفت العاملين الأجانب بما فيهم اليمنيين في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.
وكانت الحكومة قد فرضت رسومًا على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين.
وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
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