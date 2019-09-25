الاكثر مشاهدة - مفاجأة .. اختيار فنانة يمنية معروفة كأجمل امرأة في العالم (الاسم+صور)

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عدن - ياسمين التهامي - انضمت المطربة اليمنية المتألقة "بلقيس فتحي" إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في قائمة دولية "فوق العادة".
واحتلت "بلقيس فتحي" مكانا في قائمة النساء الجميلات عالميا، وهذه المرة في لائحة "أجمل نساء العالم عن كل بلد" التي نشرها موقع "UberFacts".
واختار الموقع أجمل امرأة من كل بلد، فاختار من من اليمن المطربة بلقيس فتحي ومن لبنان الفنانة هيفاء وهبي ومن مصر الممثلة أروى جودة، ومن البحرين عارضو الأزياء والممثلة، شيلا سبت.
ومن روسيا، انضمت كريستينا أسموس للقائمة، ومن الجزائر رشيدة براكني، ومن الصومال واريس ديري.
وفازت النساء بأكبر عدد من الأصوات، بعد مرور 3 أيام من الاستفتاء، والتي شارك فيها ذكور يتراوح أعمارهم ما بين 16 و35 عاما.
وأضاف الموقع أنه ارتكز في اختياره على النساء اللاتي يتمتعن بجمال فوق العادة.
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