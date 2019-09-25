شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد تأهل المنتخب.. خبر رياضي جديد يفرح اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يبدو بأن الأخبار الرياضية المفرحة لليمنيين هي من تسيطر على الساحة في الوقت الحالي وذلك بعد تأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لتصفيات كأس آسيا في البحرين 2020.

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وهذه المرة جاءت من الفرحة بعد أحراز البطل اليمني محمد الكتف، المركز الأول في البطولة المفتوحة لكمال الأجسام، تحت وزن 100كجم، والتي نظمها الإتحاد البريطاني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في بريطانيا، في الـ7 من سبتمبر.

وأكد البطل اليمني محمد الكتف في تصريح صحفي أن هذه أولى مشاركاته في هذه البطولة الدولية المفتوحة والتي تسمى IFBB، والتي حقق فيها الميدالية الذهبية بحصوله المركز الأول على جميع الفئات تحت وزن 100 كيلوجرام.

وأوضح البطل اليمني أنه يجري استعدادات مكثفة للمشاركة في البطولات التي يقيمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في بريطانيا خلال الأيام القادمة.