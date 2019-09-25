شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يغرد في تويتر ..لن تصدق كيف كانت الردود السريعة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن اليوم الوطني السعودي هو” «اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم»، متطلعاً «لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء».
وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، سائلاً الله أن يحفظ البلاد، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
جديد الحدث أونلاين:
وفي امر غريب رد الاف المغردون على تغريدة الملك بالتهاني والتبريكات للملك والسرة الحاكمة بمناسبة العيد الوطني للسعودية
ويحتفي السعوديون، اليوم، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.
">
نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019
إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
سلمان بن عبدالعزيز✔@KingSalman
نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.
إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019
إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019
إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يغرد في تويتر ..لن تصدق كيف كانت الردود السريعة ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.