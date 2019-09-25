شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يغرد في تويتر ..لن تصدق كيف كانت الردود السريعة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن اليوم الوطني السعودي هو” «اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم»، متطلعاً «لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء».

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، سائلاً الله أن يحفظ البلاد، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

جديد الحدث أونلاين:

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وفي امر غريب رد الاف المغردون على تغريدة الملك بالتهاني والتبريكات للملك والسرة الحاكمة بمناسبة العيد الوطني للسعودية

ويحتفي السعوديون، اليوم، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.

نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019

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سلمان بن عبدالعزيز✔@KingSalman

نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019

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