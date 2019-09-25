شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نجل الشيخ سلمان العودة يكشف تفاصيل جديدة حول محاكمة والده ..شاهد ماذا قال..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، الثلاثاء، إن والده حضر اليوم جلسة محاكمة في الرياض، مشيرا إلى أن هناك “تعجيلا” لمواعيد الجلسات على غير العادة.

ونشر العودة تغريدة على تويتر قال فيها “اليوم حضر والدي سلمان العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة”.

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وأضاف “هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.. عسى الله أن يجعله خيراً ويفرّج عن الوالد والبقية”.

وتعتقل السلطات السعودية الداعية البارز سلمان العودة منذ سبتمبر 2017، إلى جانب مجموعة من الدعاة من بينهم عوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم دون تأخير.