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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : التلفزيون السعودي يفاجى الجميع ويعلن قبل قليل عن صفقة كبرى بين الحكومة السعودية والحوثيين "تفاصيل"
2019/09/24 الساعة 11:03 مساءً
كشف التليفزيون السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاح الجهات الأمنية في تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكدت أن أسرة الذروي استلمت ابنها المحرر فور وصوله إلى مطار جدة، وذلك بعد أسره لمدة 4 سنوات.
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