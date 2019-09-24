مليشيا الحوثي تتراجع عن قرار حظر 6 شبكات صرافة في صنعاء

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

محلات الصرافة فى صنعاء

كتب الخليج 365

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي تراجعت عن قرارها في حظر ستة من شركات التحويل الصرافة في صنعاء.

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وذكرت المصادر أن محافظ البنك المركزي في صنعاء التابع للمليشيات ألغى قراراً سابقاً اتخذه مطلع الأسبوع الجاري بحظر ست من شبكات الحوالات المالية.

وأكدت المصادر أن إلغاء قرار الحظر جاء بعد رضوخ هذه الشبكات للشروط الحوثية والابتزاز، ووافقوا على دفع مبالغ باهظة لدعم الجماعة وقياداتها، وتعهدوا بدعم مناسبات الجماعة الطائفية وحروبها العبثية.

وكانت المليشيات أقرت، مطلع الأسبوع الجاري، حظر هذه الشبكات بهدف تدمير القطاع الخاص والسيطرة على الكتلة النقدية وإتاحة المجال للشركات الموالية للجماعة للعمل مقابل تجميد نشاط الشركات المنافسة.