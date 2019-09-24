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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-صنعاء
تتواصل الازمة الخانقة في المشتقات النفطية في صنعاء فيما كشفت مصادر محلية عن ضلوع مليشيا الحوثيين وراء تلك الازمة.
وقالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي تحتجز نحو عشرين قاطرة محملة بالوقود في منشأة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيا بصنعاء وتمنعها من دخول العاصمة منذ بضعة أيام.
في وقت سابق، اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية تحالف دعم الشرعية بمنع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، في حين أكدت مصادر محلية إن ناقلة نفط على متنها 29 ألف طن بترول، دخلت ميناء الحديدة الاثنين الماضي وقبلها بعدة أيام دخلت ناقلة على متنها 19الف طن.
وتشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات، أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ بضعة أيام، وحتى اللحظة لا تزال غالبية محطات الوقود مغلقة أمام المركبات والسيارات فيما تصطف عشرات السيارات والدراجات النارية في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
ويتهم سكان صنعاء مليشيات الحوثي باستمرار افتعال الأزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من أجل إنعاش أسواقها السوداء وجني الأرباح الطائلة على حساب معاناة المواطنين الذين أرهقتهم حروبها المتواصلة منذ 5 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة البترول في صنعاء في ذروتها ومصادر تكشف عن وقوف الحوثيين روائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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