شاهد .. لحظات وصول مواطن سعودي لبلدة بعد 4 سنوات من احتجازه لدى الحوثيين

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 وصل مواطن سعودي اليوم الى بلده بعد اربع سنوات من اختطافه في سجون مليشيا الحوثي.

Advertisements ونشرت وسائل اعلام سعودية صورا للمواطن السعودي الذي تمكنت السلطات السعودية من تحريره ووصوله الى اهله في المملكة العربية السعودية. وكانت السلطات السعودية اعلنت اليوم عن تحرير المواطن ناصر الذروي بعد اربعة سنوات من تواجده لدى الحوثيين.

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