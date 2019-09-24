- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
وصل مواطن سعودي اليوم الى بلده بعد اربع سنوات من اختطافه في سجون مليشيا الحوثي.
ونشرت وسائل اعلام سعودية صورا للمواطن السعودي الذي تمكنت السلطات السعودية من تحريره ووصوله الى اهله في المملكة العربية السعودية.
وكانت السلطات السعودية اعلنت اليوم عن تحرير المواطن ناصر الذروي بعد اربعة سنوات من تواجده لدى الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لحظات وصول مواطن سعودي لبلدة بعد 4 سنوات من احتجازه لدى الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.