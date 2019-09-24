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مدرسة طالبات في صنعاء تنتفض في وجه الحوثيين 

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مدرسة طالبات في صنعاء تنتفض في وجه الحوثيين 

كتب

الخليج 365-صنعاء

انتفضت عشرات الطالبات في احدى مدارس العاصمة صنعاء ضد تعيينات مليشيا الحوثي مديرة ووكيلة جديدتين وماليات للمليشيا.

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وقالت مصادر محلية إن عشرات الطالبات في مدرسة بلقيس الثانوية للبنات احتشدن في ساحة المدرسة رفضاً للقرار الحوثي التعسفي غير القانوني بحق مديرة المدرسة فايزة الصيادي ووكيلة المدرسة، وطالبن بإعادتهما إلى أعمالهما.

وددن الطالبات هتافات مناهضة لمليشيات الحوثي وحوثنة التعليم رافضات الانصياع لقراراتها.

وأشارت المصادر إلى أن المديرة الجديدة، أمة الكريم المتوكل، المعينة من قبل المليشيات، اعتدت على إحدى الطالبات وهددت بفصل عدد من الطالبات المحرضات، بحسب وصفها.

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حوثنة التعليم وتغيير الكادر التعليمي في المدارس بمناطق سيطرتها بعناصر متطوعة موالية لها وتغيير المناهج بأفكارها الطائفية المتطرفة.

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