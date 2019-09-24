جريفيث ستنكر احتجاز مليشيا الحوثي ممتلكات 35 برلمانيا في صنعاء

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

المبعوث الاممي جريفيث

كتب الخليج 365-صنعاء

استنكر المبعوث الاممي جريفيث ما قامت به مليشيا الحوثي من احتجاز وتحفظ على ممتلكات لخمسة وثلاثين برلمانيا في صنعاء.

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وقال المبعوث الاممي على صفحته الرسمية في”تويتر” “آسف للحجز المؤقّت على أصول وممتلكات 35 نائباً يمنياً في صنعاء، الأمر الذي يترك صورة سلبية حول العمل المستقل لمؤسسات الدولة”.

وكانت قد أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قرارا يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانيا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، بتهمة الخيانة والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، بحسب زعمها.

وجاء ذلك عقب اجتماع البرلمانيين في جلسة في سيئون قبل اشهر وهو ما ادى الى استنفار مليشيا الحوثي ومصادرة ممتلكات البرلمانيين.