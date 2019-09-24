الحوثيون يصفون أحد الجرحى في مديرية الشعر بمحافظة إب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-إب

تواصل مليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها بحث المواطنين في محافظة إب حيث قامت بتصفية احد الجرحى في مديرية الشعر شرق المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن المليشيا قامت بتصفية الجريح "المهلب مطيع علي عبدالله فاضل" 17 عاماً في مستوصف الرضائي الكائن بمركز مديرية الشعر شرق إب حيث نقل عقب إصابته إلى المستوصف الطبي لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الجريمة بعد قيام مليشيا الحوثي بهجوم على قرى بني فاضل يوم امس في منطقة العود بالنادرة وسقط فيه قتلى وجرحى بينهم أحد قيادات حزب صالح "خولان فاضل" وآخرون.

وكان الشيخ عبده ناجي فاضل، وهو أحد مشايخ منطقة العودة شرق محافظة إب قال إن مليشيا الحوثي كانت قد جهزت مخطط لاقتحام قرى العود التي لم تخضع لهم من بعد الانسحاب وعلى رأسها بيت عبد القوي فاضل وقرية العجلة".

وتدور معارك بين اهالي بعض قرى العود ومليشيا الحوثي مؤخرا بعد قيام المليشيا محاولتها اقتحام القرى التي لم تخضع لهم.

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وأضاف فاضل وفقا لما نقلت عنه قناة اليمن اليوم، ورصده الخليج 365، أن مليشيا الحوثي ما تزال تفرض طوقا عسكريا على القرى وقد استشهد خولان فاضل من بيت عبدالقوي من البحطة".

وذكر فاضل أن عربات مليشيا الحوثي العسكرية ما تزال تتوافد حتى اللآن تتوافد الى تطويق قرية العجلة لان بيت عبد القوي قد انتهت فيها".

وتابع:" ولا تزال المعركة مستمرة حتى الان".

وأكد أن مليشيا الحوثي هي المعتدية صارت أكثر مما كانت عليه في السابق فقد اعتدت على الوطن واعتدت على الناس في بيوتهم ولا يفرقون بين رجل وأمرأة ولا انسان يقاتل او لا يقاتل".

ودعا الشيخ عبده فاضل الى اصطفاف أبناء العود في وجه مليشيا الحوثي لحماية شرفهم واعراضهم مما ستقوم به مليشيا الحوثي من جرائم.

واعتبر أنهم لن ينتظروا حتى يأتون ويقومون بالتمثيل بأبناء العود مثلما فعلت مليشيا الحوثي، بالحوثي قشيرة في عمران الذين مثلوا بجثته وسحلوه.