اعصار هيكا يقترب ومركز الارصاد اليمني يحذر

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حذر مركز الأرصاد الجوي اليمني، اليوم الثلاثاء، من اقتراب إعصار “هيكا” من السواحل الشرقية لليمن.
وقال المركز في بيان له إن إعصار “هيكا” يقترب من سواحل المهرة وسقطرى، محذرا سكان المحافظتين من الاقتراب من السواحل خلال الساعات القادمة.
من جهتة اوضح المركز الوطني للإنذار المبكر بسلطنة عمان بأن آخر الخرائط تشير إلى تمركز الإعصار المداري غرب بحر العرب على خط عرض 20 شمالا وخط طول 59 شرقا وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز حاليا من 56 الى 70 عقدة.
واكد المركز بان الحالة المدارية ستستمر كعاصفة إعصارية شديدة خلال الساعات القادمة. مشيراً إلى تشكل سحب ركامية متفرقة يرافقها بعض الهطولات على اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، وحضرموت وشبوة،
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