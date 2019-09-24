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عدن - ياسمين التهامي - اليوم الثلاثاء : السعودية تطلق البشرى الكبرى التي طال انتظارها بإعلان الغاء القرار السابق واعفاء اليمنيين وكل العاملين الاجانب من رسوم العمالة

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة أعفت العاملين الأجانب بما فيهم اليمنيين في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.



وكانت الحكومة قد فرضت رسومًا على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين.



وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.