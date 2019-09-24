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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: قوات المنطقة العسكرية الأولى تقتحم مقر المجلس الانتقالي في القطن

اقتحمت قوات من المنطقة العسكرية الأولى ,قبل ظهر اليوم, مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي في مدينة القطن بوادي #حضرموت. وقالت مصادر محلية في مدينة القطن ان قوات المنطقة العسكرية الاولى داهمت مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي ونهبت مواد الإغاثة المخصصة للمديرية. وبحسب المصادر فقد قامت قوات الجيش باعتقال لجنة توزيع الإغاثة بالمديرية، وتنهب محتويات المقر.

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