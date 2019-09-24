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مصادر سياسية: تغييرات ستشهدها المناطق العسكرية وترتيبات لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن

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عدن - ياسمين التهامي - مصادر سياسية: تغييرات ستشهدها المناطق العسكرية وترتيبات لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن

قالت مصادر مطلعة أن هناك تغييرات واسعة يتم الاعداد لها في المملكة العربية ،أهمها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن.

 

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ووفقاً لما اوردته مصادر اعلامية نقلاً عن  عن مصادر سياسية، فإن تغيرات واسعة تجري في قيادة المناطق العسكرية وتغيرات وزارية وبالاضافة إلى خفض عدد الوزارات الى 24وزارة.


وأضافت المصادر أن اتفاق جدة سيضع شبه محاصصة توافقية في المناصب لبعض المحافظات المحررة، واخراج جميع المعسكرات خارج عدن.


ولفتت المصادر إلى لن من أهم ما سيتضمنه اتفاق جدة هو عودة الحكومة الى عدن.

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