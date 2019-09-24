شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. شاب يلقي بزميله من السيارة بعد الاعتداء عليه (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. شاب يلقي بزميله من السيارة بعد الاعتداء عليه (صورة)
فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة ”الليث“ السعودية تحقيقًا مع شاب قام بضرب آخر ورميه من سيارته في أحد الشوارع العامة، أمس الاثنين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شاب ملقى على الأرض في أحد شوارع المحافظة، وعليه آثار ضرب وكسر في قدمه اليسرى.
وتبين أن الشاب تعرَّض للاعتداء من قبل الشاب الآخر الذي كان برفقته في سيارته، إذ قام برميه على قارعة الطريق ولاذ بالفرار.
وكشفت معلومات أولية أن الشابين يعملان في قطاعين حكوميين مهمين في المحافظة، وأن سبب المضاربة خلافات شخصية.
وسلم المتهم نفسه للشرطة في وقت لاحق بعد تضييق الخناق عليه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. شاب يلقي بزميله من السيارة بعد الاعتداء عليه (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.