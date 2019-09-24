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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. شاب يلقي بزميله من السيارة بعد الاعتداء عليه (صورة)

فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة ”الليث“ السعودية تحقيقًا مع شاب قام بضرب آخر ورميه من سيارته في أحد الشوارع العامة، أمس الاثنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود شاب ملقى على الأرض في أحد شوارع المحافظة، وعليه آثار ضرب وكسر في قدمه اليسرى.

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وتبين أن الشاب تعرَّض للاعتداء من قبل الشاب الآخر الذي كان برفقته في سيارته، إذ قام برميه على قارعة الطريق ولاذ بالفرار.

وكشفت معلومات أولية أن الشابين يعملان في قطاعين حكوميين مهمين في المحافظة، وأن سبب المضاربة خلافات شخصية.

وسلم المتهم نفسه للشرطة في وقت لاحق بعد تضييق الخناق عليه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.