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عدن - ياسمين التهامي - ناشطة تنتمي إلى الهاشميين تشن هجوما عنيفا على الحوثيين وتصفهم بالسرق وتتهمهم بقتل هذه الشخصيات

شنت ناشطة حوثية سابقة، هجومًا عنيفًا على محمود جحاف عضو المؤتمر الحوار الوطني اليمني عن الحوثيين، بسبب ما قالت إنه يتفاخر بانتسابه إلى "الرسول"، وإنهم "سلالة مقدسة".

وقالت ابتسام أبو دنيا في معرض ردها على "جحاف": أحب أقول لك إن رسول الله الذي تدعي إنه جدك، لم يكن سارق ولا قاتل ولا كذاب ولا نهاب، على عكسكم "تقصد الحوثيين" قتلة وناهبين ومجرمين ومنتهكي الأعراض ومفجري البيوت.

واسطردت بالقول: لقد بانت حقيقتكم الان والعالم كله أصبح يعرف حقيقتكم ( تسرقون وتقتلون وتنهبون) ولم يعد لكم مظلومية التي كنتم تدعونها زمان أيام حروب صعدة، انتهت.

وأشارت إلى حديث المنظمات الدولية التي كشفت حقيقة المليشيات الحوثية الموالية لإيران، بأنهم يسرقون الطعام من أفواه الأطفال إضافة إلى "حفاظات الأطفال"، معتبرة أن ما يقوم به الحوثيين بعد سطوهم على السلطة بقوة السلاح، يكشف حقيقتهم الطائفية، ولم يكن من أجل إسقاط الجرعة التي أدعا بها الحوثيين قبل 21 سبتمبر 2014.

وبينت أن أعمال المليشيات الحوثية الموالية لإيران بدءًا من إجراء مناورات عسكرية على الحدود السعودية بداية العام 2015 بعد سطوهم على السلطة في اليمن، كان ذلك سبب فيما آلت إليه اليمن اليوم.

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وأوضحت أن مبادرة " المشاط الأخيرة" لا تمثل رغبة اليمنيين، مطالبة المليشيا الحوثية بالتوقيع على مسودة الدستور المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، وعن مسودة المليشيات التي قدمها الدكتور أحمد شرف الدين الذي أنقلب عليها سيد الكهف عبد الملك الحوثي بحسب كلامها.

واعتبرت أن الرؤيا التي يقدمها عبدالملك الحوثي عبر مدير مكتبه السابق، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مختلفة عن الرؤى السابقة، متسائلة، بصفته من يقدم الرؤية التي قدمها الدكتور شرف الدين، مشيرة إلى أن ذلك يدل على أن الحوثيين هم من قتلوا "ِشرف الدين".

وفجرت مفاجاة من العبار الثقيل بكشف حقيقة المليشيات الحوثية بتصفية أتباعها ومنتسبوها، وقالت إن الحوثيين، هم من قتلوا عبدالكريم الخيواني، وعبد الكريم جدبان ومحمد المتوكل.

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