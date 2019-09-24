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عدن - ياسمين التهامي - محمد صلاح يحذف إسم ”مصر” من تويتر لهذا السبب! ”صور”



حذف لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صفته كلاعب في صفوف منتخب الفراعنة من تعريفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحسبما أكدت مواقع رياضية مصرية. وكان صلاح يعرف نفسه بحسابه على تويتر كاتبا لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر، قبل أن يقوم…

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