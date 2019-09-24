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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان قوات الجيش تقتحم مقر للانتقالي الجنوبي في حضرموت

اقتحمت قوات من المنطقة العسكرية الأولى ,قبل ظهر اليوم, مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي في مدينة القطن بوادي حضرموت. Advertisements وقالت مصادر محلية لوسائل إعلام محلية، ان قوات من المنطقة العسكرية الاولى داهمت مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي وقامت باعتقال أشخاص كانوا في داخله. ولم تعرف بعد أسباب الإقتحام والاشخاص المعتقلين.

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