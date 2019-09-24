الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الإعلان عن مخطط الإطاحة بالسيسي وموعد النهاية المأساوية المرعبة التي تنتظره بالتأريخ الدقيق

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عدن - ياسمين التهامي - عاودت السياسية اليمنية المعروفة توكل كرمان تعليقاتها المثيرة عن الأحوال السياسية القلقة في مصر ، لتؤكد من جديد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتم عزله قريبا جدا عن قيادة البلاد .
"كرمان" الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ، والتي تتمتع بعلاقات دولية متشعبة ، أطلقت تغريدة مثيرة على صفحتها في موقع "تويتر" تحدد يوم الجمعة المقبل كيوم أخير للسيسي في السلطة ، وقالت في تغريدتها ما نصه : (اسمع يا بلحة .. يوم الجمعة آخر يوم ، خلاص انتهت حكايتك السمجة وظلك الثقيل على مصر أم البلاد، البقية مجرد تفاصيل) .
والجدير بالذكر أن الناشطة اليمنية كانت قد تحدثت قبل ذلك عن مدة ثلاثة أسابيع يتم خلالها حسم الأمور في مصر ، دون أن توضح أي معلومات أخرى ، أو ما هي المبررات السياسية أو المعلوماتية التي اعتمدت عليها في تحليلها .
وتشهد مصر هذه الأيام توترات غير مسبوقة في فترة حكم السيسي ، وتهديدات بحشود سياسية يوم الجمعة المقبل لإجبار الجيش على عزل الرئيس ، يقابلها حشد إعلامي وغنائي واسع النطاق من جانب أجهزة مصرية مؤيدة للسيسي ، أضافت المزيد من القلق والغموض على ما يجري في مصر ومستقبل الأحداث فيها .
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