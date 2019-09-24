شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد " في كلمة بلادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى سرعة وقف الحرب في اليمن معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يتوفر في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي خلصت اليها حوارات اليمنيين .
وشن أمير قطر هجوما ضمنيا على الإمارات معتبرا أن هناك اطراف تبرز كداعمة لاحلال السلام في بعض النزاعات لكنها تمارس سلوكيات تفوض السلام .
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.