الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد " في كلمة بلادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى سرعة وقف الحرب في اليمن معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية يتوفر في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي خلصت اليها حوارات اليمنيين .

وشن أمير قطر هجوما ضمنيا على الإمارات معتبرا أن هناك اطراف تبرز كداعمة لاحلال السلام في بعض النزاعات لكنها تمارس سلوكيات تفوض السلام .

Advertisements

​

​

​​​​​​

​​