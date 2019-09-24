شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صور مباشرة الان من عمان .. كارثة تجتاح السلطنة .. جزر تختفي بشكل نهائي والسلطات تعلن حالة الطوارئ ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صور مباشرة الان من عمان .. كارثة تجتاح السلطنة .. جزر تختفي بشكل نهائي والسلطات تعلن حالة الطوارئ ..شاهد

أعلنت عدد من مراكز الأرصاد الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تطور العاصفة المدارية في بحر العرب (هيكا Hikaa) إلى إعصارٍ من الدرجة الثانية.

واجتاح الإعصار بشكل مُباشر سواحل سلطنة عُمان ، ويتحرك بالاتجاه شمال – غرب سواحل جنوب وسط سلطنة عمان بين جزيرة مصيرة والوسطى وظفار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

-------------------------------------

شاهد ايضا :

عاجـــل : مذيعة سعودية جريئة تفضح المصري عمرو أديب وتثير جنون تركي آل الشيخ الذي هددها بالمنشار

عـــــاجـــــل : صور مباشرة الان من عمان .. كارثة تجتاح السلطنة .. جزر تختفي بشكل نهائي والسلطات تعلن حالة الطوارئ ..شاهد

Advertisements

عاجـــل : مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم القرار الذي انتظرة كل المغتربين اليمنيين ويزف البشرى التي ستغير احوالهم ..شاهد

-------------------------------------



واظهرت الصور التي نشرها ناشطون عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها موقع "صوت المغتربين" - اظهر جزيرة مصيرة وهي شبه مختفيه بسبب الاعصار



وكان إعصار “هيكا” قد بدأ مساء اليوم الثلاثاء باجتياح السواحل العمانية الشرقية بسرعة رياح تصل إلى 65 عقدة في الساعة وأمطار متوقعة لحوالي 150 ملم، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية العمانية.

وأضاف البيان أن العاصفة تطورت بسرعة، حيث تحولت صباح الأمس إلى عاصفة مدارية قبل أن تكتسب مزيدا من القوة وتتحول الى إعصار من المتوقع أن يمر مركزه بالقرب من مدينة الدقم وجنوب جزيرة مصيرة

ومن المتوقع ان يتقدم الاعصار خلال الساعات القادمة غرباً نحو السواحل اليمنية.