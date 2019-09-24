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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قيادي في الانتقالي يكشف عن اسماء وفد الشرعية المشارك في حوار جدة

كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عن اسماء وفد الحكومة الشرعية في مشاورات جدة مع وفد الانتقالي. وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي"منصور صالح" في تغريدة على موقع "تويتر": بحسب المقرر سيعود وفد الشرعية ،من الرياض إلى جدة اليوم ، لاستكمال الحوار مع قيادة المجلس الانتقالي ، في ظل حالة من التخبط تتراوح بين الموافقة على المقترحات المطروحة ثم التراجع . ------------------------------------- شاهد ايضا : عاجـــل : مذيعة سعودية جريئة تفضح المصري عمرو أديب وتثير جنون تركي آل الشيخ الذي هددها بالمنشار Advertisements عـــــاجـــــل : صور مباشرة الان من عمان .. كارثة تجتاح السلطنة .. جزر تختفي بشكل نهائي والسلطات تعلن حالة الطوارئ ..شاهد عاجـــل : مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم القرار الذي انتظرة كل المغتربين اليمنيين ويزف البشرى التي ستغير احوالهم ..شاهد ------------------------------------- واشار صالح الى ان وفد الشرعية يتكون من: علي محسن الأحمر، ومعين عبدالملك، وسالم الخنبشي وعبدالله العليمي. ولم توضح الحكومة الشرعية حقيقة مشاركتها في مشاورات جدة مع الانتقالي الجنوبي .

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