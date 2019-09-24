شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتحي بن لزرق ينشر صورة من مطار عتق تثلج قلوب اليمنيين ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحي بن لزرق ينشر صورة من مطار عتق تثلج قلوب اليمنيين ..شاهد

نشر الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق صورة للتجهيزات الجارية في مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة . وقال بن لزرق في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" ان الصورة تم التقاطها صباح اليوم لصالة الانتظار في مطار عتق الدولي ، مؤكدا ان العمل يجري على قدم وساق لافتتاحه . ------------------------------------- شاهد ايضا : عاجـــل : مذيعة سعودية جريئة تفضح المصري عمرو أديب وتثير جنون تركي آل الشيخ الذي هددها بالمنشار Advertisements عـــــاجـــــل : صور مباشرة الان من عمان .. كارثة تجتاح السلطنة .. جزر تختفي بشكل نهائي والسلطات تعلن حالة الطوارئ ..شاهد عاجـــل : مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم القرار الذي انتظرة كل المغتربين اليمنيين ويزف البشرى التي ستغير احوالهم ..شاهد ------------------------------------- "صوت المغتربين" يعيد نشر تغريدة الصحفي فتحي بن لزرق كما وردت على حسابه في تويتر :

( هذا مطار عتق صباح اليوم الثلاثاء ، تجهيزات على قدم وساق لافتتاحه. بقدر مانحن سعداء لشبوة واهلها بقدر ماتؤلمنا قلوبنا على عدن واهلها . اضاعوا عدن وكانت لديها فرصة تاريخية لقيادة اليمن من شرقه الى غربه، لكنها ذات العقول التي اضاعت جنوب اليمن منذ عقود. صبرا عدن .)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتحي بن لزرق ينشر صورة من مطار عتق تثلج قلوب اليمنيين ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.