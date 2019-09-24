شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حليف خليجي للسيسي يتخلى عنه ويبدأ خطوته الأولى لصناعة البديل.. وهؤلاء أبرز المرشحين (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر شخصية أمنية إماراتية ذات حضور كبير على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات مثيرة عن اتصالات أجرتها شخصيات إماراتية رفيعة من الأسر الحاكمة بقيادات عسكرية مصرية من أجل استباق أية أحداث قد تكون مفاجئة في مصر وترتيبات ما بعد رحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وذكر حساب "بدون ظل" وهو ضابط بجهاز الأمن الاماراتي ـ حسب تعريفه ـ وهو حساب يتابعه مئات الآلاف من الشخصيات الإعلامية والسياسية العربية والخليجية لأهمية معلوماته ودقتها في غالب الأحيان ، ذكر أن الشيخ "طحنون بن زايد" ـ مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وشقيق الشيخ محمد بن زايد ـ يجري اتصالات حاليا مع قيادات من الجيش المصري استباقا لأي تطورات يمكن أن تحدث في مصر التي تعيش أجواء من القلق والتوتر الأمني والسياسي غير المسبوق .

قد يهمك ايضاً:

سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل)



وأخيرًا .. المخابرات الأمريكية تطيح بـ سعود القحطاني وتكشف كيف تمت تصفيته على ذمة قتل خاشقجي ؟.. شـــاهد

Advertisements

بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو)



- العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ أصالة في اليوم الوطني89 لـ السعودية .. شاهد أين وضعت صورة محمد بن سلمان ! (فيديو)

ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل)



وقال المسئول الأمني في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" : (من خلف الكواليس ، الشيخ طحنون بن زايد يجري اتصالات بقيادات عسكرية وامنية ، من وراء ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، غير مؤيدين له ، تحسبا" لاي سقوط )

ثم ختم تغريدته بتعليق مثير قائلا : (اعادة صنع حلفاء جدد في حال سقوطه) ، في إشارة إلى الرئيس المصري .

يذكر أن الامارات تعتبر الراعي الأكبر في المنطقة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من خلال الدعم المالي الكبير الذي وفرته بشكل عاجل ، وتمويل عمليات تسويقه سياسيا وإعلاميا في الولايات المتحدة .

وتراقب العديد من العواصم العربية والخليجية بقلق بالغ هذه الأيام ما يحدث في مصر ، حيث تنتشر تحليلات تشير إلى اقتراب نهاية نظام السيسي على خلفية اتهامات بالفساد وسوء إدارة شئون الدولة وتعريض سمعة الجيش وهيبته للخطر وانقسام مؤسسات الدولة الصلبة .