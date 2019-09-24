بعيدا عن الشرعية والامارات .. السعودية تعلن نجاح ”صفقة سرية ” مع الحوثيين .. (تفاصيل تكشف لأول مرة)

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عدن - ياسمين التهامي - عشرات الصواريخ الإيرانية وطائرات مفخخة تمطر مدن السعودية بعد ساعات من تهديدات الحرس الثوري هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي)

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