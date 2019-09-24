شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن الخيار العسكري ضد إيران بعد انكشاف المستور حول هجوم أرامكو .. وهذا أول رد للرئيس ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ستدرس جميع الخيارات بينها العسكرية بعد انتهاء التحقيق في هجوم "أرامكو"

وأضاف الجبير، إنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"، تأكدنا أن المصدر إيران.

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وقال الوزير السعودي: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران"، مؤكدا بضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوها بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إيران شامل.

وتابع: "ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن".

وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

ونوه بأن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.

وتابع: "إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة"، ولم نبدأ الحرب في اليمن دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين".