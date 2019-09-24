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عدن - ياسمين التهامي - اطلاق حملة وطنية لمقاطعة مصرف الكريمي بالحديدة

الحديدة - خاص

أطلق مجموعة من الشباب والناشطين حملة لمقاطعة مصرف الكريمي في محافظة الحديدة حيث حددت الحملة يوم الأربعاء 16 أكتوبر المقبل يوما لتنفيذ حملة المقاطعة .

ودعا رئيس حملة المقاطعة الناشط فضل سعيد كافة الشباب والناشطين والشركات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المحافظات اليمنية للتفاعل والمشاركة والانضمام لحملة المقاطعة ضد مصرف الكريمي والوقوف مع أبناء هذه المحافظة لإنقاذ أطفالها من الأوبئة والأمراض وسوء التغذية والكوليرا .

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وأشار سعيد أن هدف الحملة الحد من عملية الابتزاز التي يقوم بها القائمين على مصرف الكريمي ونطالبهم بالغاء عمولة الإيداع للعملاء التي يفرضها بنك الكريمي حيث لايوجد اي بنك في اليمن يفرض رسوم لعملية الإيداع سوى بنك الكريمي الإسلامي والمطلب الثاني يتمثل بضرورة المساهمة لبنك الكريمي في الجانب الإنساني والاغاثي لأبناء محافظة الحديدة خصوصا مع إعلان محافظة الحديدة مدينة منكوبة في الجانب الصحي لاسيما مع انتشار وباء الكوليرا والدفتيريا و سوء التغذية وجوانب كارثية أخرى إلا أن بنك الكريمي لم يساهم البثة بفلس واحد في الجانب الإنساني والاغاثي لأبناء هذه المحافظة .

وأضاف سعيد أن المرحلة الأولى ستشمل مقاطعة مصرف الكريمي ليوم واحد فقط وهو يوم 16 أكتوبر المقبل 2019م وان هناك حملة ثانية ستتوسع فيها أيام المقاطعة لتصل إلى خمسة أيام وستطلق عدد من الفعاليات في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشال ميديا والحملة الثالثة سيكون هناك اتجاه في الجانب القضائي ، حيث أن هناك عدد من المحاميين والقانونيين المشاركين في الحملة متبرعين لمقاضاة المصرف مجانا إلى تحقيق أهدافها .

#حملة_مقاطعة_بنك_الكريمي

#الأربعاء_16_أكتوبر_2019_يوم_مقاطعة_بنك_الكريمي

