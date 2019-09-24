مسؤول: وثقنا أكثر من 30 ألف طفل جندتهم المليشيا زجت بهم في القتال

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
تجنيد الاطفال
كتب
الخليج 365-صنعاء
أوضح وزير حقوق الإنسان عن عدد الأطفال الذين جنّدهم الحوثيون وزجّوا بهم في جبهات القتال، وقال بأن عملية تجنيد الأطفال لها نتائج كارثية.
وقال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في تصريحات صحفية : «ما يحدث من قِبل ذراع إيران في اليمن أمر فظيع»، مضيفاً أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية «وثّقت أسماء أكثر من 30 ألف طفل جندتهم الميليشيات الحوثية وزجّت بهم إلى جبهات القتال».
وشدد على أن تجنيد الأطفال يعد «تدميراً لحاضر اليمن ومستقبله، ونتائجه كارثية؛ لأننا في آخر المطاف سنفيق على جيل أكثر تطرفاً وعنفاً».
وشرح عسكر آلية تجنيد الأطفال في اليمن التي تتم وفق آلية الإغراءات المادية وحاجة الأطفال وعائلتهم إلى المال، لافتاً إلى أن هدف الميليشيات الحوثية هو إخضاع الأطفال لغسل دماغي وخلق جيل أكثر تطرفاً وعنفاً بعد إخراجهم من المدارس والزج بهم إلى المتارس دون مراعاة أو احترام لكل القوانين والمواثيق الدولية.
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