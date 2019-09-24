اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يقصفون المشتركة بأطراف التحيتا جنوب الحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

الحوثيون يقصفون المشتركة بأطراف التحيتا جنوب الحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية. 

Advertisements

مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا تحدثت أن المليشيات قصفت مساء اليوم الثلاثاء مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 م.ط ، وبقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 ، وبالقذائف الصاروخية مغرب اليوم'. 

فيما استهدفت عناصر المليشيا المواقع ذاتها بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 ، وأطلقت النار صوب المواقع من الأسلحة القناصة وسلاح الدوشكا وسلاح البرجنيف. 

يُشار إلى أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية التحيتا كانت قد تعرضت عصر اليوم للقصف المدفعي بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف RBG بشكل عنيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون المشتركة بأطراف التحيتا جنوب الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا