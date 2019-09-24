الحوثيون يقصفون المشتركة بأطراف التحيتا جنوب الحديدة 

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية.
مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا تحدثت أن المليشيات قصفت مساء اليوم الثلاثاء مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 م.ط ، وبقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 ، وبالقذائف الصاروخية مغرب اليوم'.
فيما استهدفت عناصر المليشيا المواقع ذاتها بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 ، وأطلقت النار صوب المواقع من الأسلحة القناصة وسلاح الدوشكا وسلاح البرجنيف.
يُشار إلى أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية التحيتا كانت قد تعرضت عصر اليوم للقصف المدفعي بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف RBG بشكل عنيف
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