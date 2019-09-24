شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجبير يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً انسحاب الإمارات من اليمن ...تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" -خاص

قال الوزير السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير "متفائلون بأن حلا قريبا قد يحدث في اليمن"مشيراً أن الحوثيين نقضوا كل الاتفاقيات وتأمل بلاده بحل سياسي في اليمن وفق المرجعيات ،مؤكدأ أن حرب بلاده باليمن من اجل استقرار المنطقة ومنع إنتشار مليشيات إيران

وحسب الجبير فقط أنسحبت الإمارات من التحالف واستغل المجلس الإنتقالي ذلك واحتل مواقع حكومية .

وقال أن بلاده تعمل مع الإمارات لإعادة هيكلة قوات الجيش اليمني ،لافتاً أن بلاده تسعى لتسوية سياسية في اليمن وليس لحسم عسكري.

