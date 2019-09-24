شكرا لقرائتكم خبر عن #8203; صنعاء .. حكم بالاعدام والتعزير والصلب لمدة ثلاثة أيام في شارع عام لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة،الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي،اليوم الثلاثاء ، بإعدام أربعة أشخاص اشتركوا في عصابة مسلحة للتقطع والنهب نتج عنها مقتل مواطن وإصابة اخر في الطريق العام بمحافظة الجوف؛ وفقا لـ”سبأ” بنسختها الحوثية.

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وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد مفلح وحضور عضو النيابة عصام الماوري بإدانة ستة اشخاص بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال نهب الأموال الخاصة والتعرض للناس بالقوة في الطريق العام، نتج عنها مقتل المجني عليه علي عبدالإله الشرفي وإصابة والده عبدالإله الشرفي.

وأقرت المحكمة معاقبة أربعة من المدانين بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً والصلب لمدة ثلاثة أيام في مكان عام، والاكتفاء بمدة الحبس لاثنين مع وضعهما تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بتقدم تعهد وضمان بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام وبحسن السيرة والسلوك.

كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع بتسليم ستة ملايين ريال مقابل تعويض المجني عليهم إضافة إلى دفع اثنين مليون ريال نفقات التقاضي.

واستندت المحكمة في حكمها على اعترافات المتهمين وشهادة الشهود الثابتة في محاضر التحقيقات الأولية في ملف القضية والأدلة المقدمة من النيابة العامة اثناء جلسات المحاكمة.

ويأتي اقرار المحكمة لعقوبة الاعدام والصلب في مكان عام، كأول اجراء قضائي تتخذه السلطات القضائية بصنعاء، في خرق صريح لاتفاقيات ومبادئ حقوق الانسان التي صادقت و وقعت عليها اليمن.