شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حكومة الحوثيين في صنعاء تزف بشرى سارة جداً وحالة إرتياح واسعة لدى جميع المواطنين (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت الشركة اليمنية للغاز، التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، اليوم الإثنين، إنه تم الإفراج عن سفينتين محملتين بالغاز المستورد، بعد جهود ومتابعة حثيثة، واستجابة ممثلية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وأكدت الشركة في بيان نشرته على حسابها في (فيسبوك)، أن سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14,083)طن متري من الغاز البترولي المسال المستورد تم الإفراج عنها، وستنتهي بذلك أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوضح البيان أن الكميات الواصلة من الغاز البترولي المسال، ستكفي لتغطية وتعويض النقص في الكميات المنتجة من صافر للاستهلاك المنزلي وكذلك لتموين محطات السيارات، وسيكون الوضع التمويني مستقر بشكل تام.
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