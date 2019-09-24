اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل : حكومة الحوثيين في صنعاء تزف بشرى سارة جداً وحالة إرتياح واسعة لدى جميع المواطنين (تفاصيل)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حكومة الحوثيين في صنعاء تزف بشرى سارة جداً وحالة إرتياح واسعة لدى جميع المواطنين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الشركة اليمنية للغاز، التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، اليوم الإثنين، إنه تم الإفراج عن سفينتين محملتين بالغاز المستورد، بعد جهود ومتابعة حثيثة، واستجابة ممثلية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت الشركة في بيان نشرته على حسابها في (فيسبوك)، أن سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14,083)طن متري من الغاز البترولي المسال المستورد تم الإفراج عنها، وستنتهي بذلك أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح البيان أن الكميات الواصلة من الغاز البترولي المسال، ستكفي لتغطية وتعويض النقص في الكميات المنتجة من صافر للاستهلاك المنزلي وكذلك لتموين محطات السيارات، وسيكون الوضع التمويني مستقر بشكل تام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : حكومة الحوثيين في صنعاء تزف بشرى سارة جداً وحالة إرتياح واسعة لدى جميع المواطنين (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا