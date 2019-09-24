شكرا لبحثكم عن خبر السيسي: آن الأوان لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه آن الأوان من أجل وقفة حاسمة لإنهاء الأزمة الممتدة في اليمن.

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وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إنهاء الأزمة في اليمن سيكون من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعيته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي.