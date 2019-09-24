شكرا لبحثكم عن خبر السيسي: آن الأوان لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه آن الأوان من أجل وقفة حاسمة لإنهاء الأزمة الممتدة في اليمن.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إنهاء الأزمة في اليمن سيكون من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعيته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: آن الأوان لإنهاء الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.