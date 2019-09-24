شكرا لبحثكم عن خبر انتحار مواطن بحي كريتر في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة "عدن الغد" ان مواطنا بالمدينة القديمة توفي متأثرا بمحاولة انتحار مساء يوم الاثنين وقام بها قبل ايام. وبحسب مصادر محلية تقطن بشارع الهريش بكريتر فقد انهى المواطن (ع . ف ) حياته منتحرا . ونقل المواطن إلى مستشفى قريب في محاولة لانقاذه لكنه توفي لاحقا . Advertisements وتعيش عدن وضعا معيشيا صعبا بسبب توقف صرف الرواتب وتزايد النزاعات.

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