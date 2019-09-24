شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: قوة امنية بالمكلا تعتقل ناشط حقوقي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت قوة امنية بمدينة المكلا اليوم الناشط الحقوقي صفوان المنيفي. وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان المنيفي اعتقل من داخل فندق يمن جراند. Advertisements وكان المنيفي يزور المدينة لعقد مؤتمر شبابي بالمكلا حول السلام. واقتيد المنيفي الى جهة غير معروفة.

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