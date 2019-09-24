شكرا لبحثكم عن خبر من يسرق الوقود؟ : ويستمر مسلسل جنرالات( الثقب الأسود ) في كهرباء العاصمة المؤقتة ( عدن ) ..!! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كتب / عبدالله جاحب ..
لا يمكن الصمت والسكوت أكثر من ذلك ، على أضخم عملية فساد تشاهدها ( كهرباء ) العاصمة المؤقته عدن ، منذ التحرير بعد حرب صيف 2015 م .
عمليات فساد تديرها ( مافيا ) وجنرالات السيطرة والاستحواذ ونهب وشفط ولهط وقود ( الكهرباء ) .
حقيقة مفروضة على أرض الواقع وكاذب ومنافق وأكبر مطبل ومزمر من ينكرها ، بأن كهرباء العاصمة المؤقته عدن تقع تحت ( مافيا) جنرالات نهبي وقودها ، ولم يستطيع أحد إيقاف ذلك الفساد والعبث واللهط والهبر والشفط والمتاجرة بمعاناة واوجاع والم الناس .
الثقب الأسود أصبح اليوم اسد سوداء وفسادا ، لم تستطيع الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وإقليميا ، إيقاف مافيا وجنرالات الثقب الأسود ، وبعد سقوطها وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، إتسع رقعة وحجم ذلك الثقب واستمر مسلسل جنرالات الثقب الأسود بالاستمرار وبخطوات متسارعة وقوية وأشد ضراوه واشرس حدوثا وحضوراً وتواجد ، لحق المجلس الانتقالي الجنوبي بالحكومة الشرعية اليمنية في عدم مقدرت المجلس الانتقالي على القضاء والسيطرة وكبح جماح جنرالات الثقب الأسود ، وعجز عن القضاء عليها او الحد من خطورتها واتساع فسادها في كهرباء العاصمة المؤقته عدن .
حر شديد ولهيب يحرق سكان عدن ، المحافظة التي تقع على فوهه البركان ، ويتبخر ويحترق ويكتوى سكانها بشكل يومياً ، جرى تواصل الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي بشكل مخيف ، معدل الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي يشكل هاجس ووجع وكابوس كل سكان العاصمة المؤقته عدن ، على الرغم من بدء الضخ للوقود ، ووصول كميات مهولة من الوقود لسد الثقب الأسود في كهرباء العاصمة المؤقته عدن ، في ظل استمرار مسلسل جنرالات الثقب الأسود الذي أصبحت قوة عظمى ، عجزت عن كبحها الحكومة الشرعية اليمنية في الامس ، واستسلم المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم لفسادها وعبثها ولهط وشفط وهبر السفن التي ترسى محملة بكميات مهولة من الوقود لسد الثقب الأسود الذي اصبح كابوس يقلق مضاجع سكان عدن .
هنيئاً جنرالات الثقب الأسود في كهرباء العاصمة المؤقته عدن الانتصار على حكومة الفنادق وانتقالي الخنادق ، واصبرا سكان العاصمة المؤقته عدن على جحيم الصيف والرطوبة العالية والاكتوى بنيران الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي .
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