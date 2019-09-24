خروج معتقل في سجن بصنعاء جثة بعد تعرضه للتعذيب من قبل الحوثي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

خرج احد المختطفين في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء جثة هامدة بعد تعرضه للتعذيب من قبل المليشيا.



وقالت مصادر محلية أن مدير البحث الجنائي بمحافظة صنعاء "أبوعمار طامش"، أشرف مباشرة على تعذيب السجين أكرم الشويع بشكل وحشي حتى الموت.

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وكانت مليشيا الحوثي قد اودعت المجني عليه الشويع في سجن البحث الجنائي بصنعاء بناءً على توجيهات المدعو سلطان زابن مدير عام البحث الجنائي، المُعين من قبل المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات وإشراف سلطان زابن تحاول التكتم على الموضوع وعدم خروجه للرأي العام، خاصة وأن سلطان زابن سبق له الضلوع في قضيه احتجاز فتيات في سجون غير رسميه وتعذيبهن.

وأشارت المصادر إلى أن سلطان زابن لفق التهمة لبعض الضباط الصغار وسحب القضية إلى مكتبه في محاولة لإجبار أسرة الضحية على التنازل باعتبار ذلك حالة انتحار.

وتوفي قبل أيام مختطف من أبناء محافظة المحويت تحت التعذيب داخل أحد سجون المليشيا بصنعاء.