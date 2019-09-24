مناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة بشأن سير عمل مكتب الشؤون الإجتماعية بالمهرة 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 جانب من الاجتماع كتب Advertisements المهرة - الخليج 365 ترأس الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم اجتماع ضم مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة حسن الجنيد ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة فائز علي بلحاف، لتفعيل تقارير الجهاز حول سير عمل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

واستعرض مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التقارير القديمة المتعلقة بالملاحظات عن سير عمل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة من عام 2008إلى 2017م لتصحيح الاختلالات الحاصلة أثناء تنفيذ المهام وتقييم الأعمال السابقة. من جانبه، وجه الأمين العام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بسرعة الردود على التقارير الموجهة من جهاز الرقابة مع تفادي تكرار الملاحظات والعمل بموجب التوصيات وتفعيل نشاط المكتب بشكل عام حتى يقوم بمهامه وواجباته، مع الرفع باللوائح الخاصة برسوم العمالة الأجنبية وموافاة الجهاز بنسخة منها وتفعيل توصيات الجهاز المتضمنة في تقريره الرقابي.

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