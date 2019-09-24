سياسي إماراتي: هذا هو الوقت المناسب لوقف الحرب في اليمن

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
المحلل السياسي الاماراتي عبدالخالق عبدالله
كتب
الخليج 365-صنعاء
أكد المحلل السياسي الاماراتي عبدالخالق عبدالله أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لوقف الحرب في اليمن والدخول في هدنة مؤقته.
وقال عبدالخالق في تغريده على حسابه:" هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن.
وتسببت مليشيا الحوثي منذ خمسة اعوام بحرب في اليمن وتصاعدة الكارثة الانسانية حتى وصفت الامم المتحدة أن الكارثة الانسانية في اليمن هي اكبر كارثة في العالم.
ولا يمانع التحالف من وقف الحرب في اليمن غير ان مليشيا الحوثي تمارس التعنت ودخلت في حوارات مباشرة مع الحكومة الشرعية لاحلال السلام غير أنها تبوء بالفشل.
ويحمل اليمنيون مليشيا الحوثي الكارثة التي حلت بالبلد واستمرار الحرب نتيجة لاستمرار ارتباط قرارها بايران وعدم الدخول في سلام ووقف الحرب.
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